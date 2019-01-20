Куриное яйцо-рекордсмен по числу лайков в Instagram треснуло

СЕГОДНЯ 02:57 2019-01-20T03:05:11+03:00

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Анонимный пользователь Instagram, который опубликовал в соцсети фотографию обыкновенного куриного яйца и предложил установить новый мировой рекорд по количеству лайков, обнародовал новый снимок – такое же яйцо на белом фоне, только с трещиной.

Треснувшее яйцо уже собрало почти шесть миллионов отметок «мне нравится». Таким образом, массовое «яичное помешательство» в Instagram продолжается.

world_record_egg Снимок с треснувшим яйцом стал второй фотографией в аккаунте с названием world_record_egg

Напомним, как писал сайт kp.ru, неизвестный создал в Instagram аккаунт с говорящим названием world_record_egg, в котором разместил фото куриного яйца и призвал обогнать по количеству лайков популярный пост участницы телешоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер, в котором модель показала свою новорожденную дочь и сообщила, что назвала девочку Шторми.

Пост сопровождался хэштегами #LikeTheEgg (лайкайте яйцо) #EggSoldiers (солдаты яйца) #EggGang (банда яйца). Пользователи охотно поддержали эту идею и устроили флешмоб. В итоге на аккаунт «яйца» подписались более восьми миллионов человек, а снимок набрал без малого 49,5 миллиона лайков.