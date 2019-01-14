2019-01-14T13:01:42+03:00
Общество

Фото яйца свело народ с ума

Куриное яйцо стало новым рекордсменом по числу лайков в Instagram
Ольга ЛИБГАРДТ
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Всемирными усилиями снимок куриного яйца обошел "по лайкам" фотографию Кайли Дженнер.Всемирными усилиями снимок куриного яйца обошел "по лайкам" фотографию Кайли Дженнер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фото яйца побило мировой рекорд в Instagram, получив более 25 миллионов лайков. Ранее лидером своеобразного рейтинга одобрения являлась модель и участница телешоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер.

Кто стал автором фото, которое в буквальном смысле свело народ с ума, неизвестно до сих пор. Снимок, на котором изображен идеально ровный продукт на белом фоне, является единственным в созданном недавно аккаунте с говорящим названием world_record_egg.

Пост сопровождался хэштегами #LikeTheEgg (лайкайте яйцо) #EggSoldiers (солдаты яйца) #EggGang (банда яйца). Анонимный автор призвал установить новый мировой рекорд и обогнать по количеству "мне нравится" популярный кадр Кайли Дженнер, на котором предстала ее новорожденная дочь. В посте Дженнер объявила, что назвала свою дочь Шторми.

world_record_eggworld_record_egg
Пользователи соцсети устроили флешмоб с яйцом
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Пользователи соцсети с энтузиазмом приняли предложение и устроили флешмоб. Они даже размещали призывы голосовать за яйцо в самом аккаунте Дженнер, чем спровоцировали знаменитость на ответные действия. Девушка опубликовала видео, в котором публично разбивает яйцо, пытаясь поджарить яичницу на асфальте со словами: "Возьмите свое маленькое яичко!". В итоге яйцо побило рекорд Instagram.

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Кайли Дженнер пыталась поджарить яичницу на асфальте
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Как пишет Buzzfeed, владелец аккаунта представился "курицей Генриеттой из британской сельской местности, которая прочитала статью о 20 лучших постах в инстаграме" и заметила, что "Кайли Дженнер возглавила список с 18 миллионами лайков". Яйцо, по его словам, зовут Eugene. Владелец аккаунта также рассказал, что "увидел в этом вызов". На вопрос, что было первым, курица или яйцо, "Генриетта ответила: «Банда яйца»".

Отметим, в России вопрос с яйцами стоит особенно остро. Несколько дней назад россиян возмутил тот факт, что в супермаркетах начали продавать "девяток" яиц вместо привычного русскому народу "десятка".

Как пишет Buzzfeed, владелец аккаунта представляется курицей Генриеттой из британской сельской местности, которая "прочитала статью о 20 лучших постах в инстаграме" и заметила, что "Кайли Дженнер возглавила список с 18 миллионами лайков". Яйцо, по его словам, зовут Eugene. Владелец аккаунта также рассказал изданию, что «видел в этом вызов», при этом не имел «ничего личного». На вопрос, что было первым, курица или яйцо, "Генриетта ответила: «Банда яйца»".

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