Поклонники подозревают, что суррогатной матерью для Ким Кардашьян стала ее младшая сестра

17 Янв. 2018 2018-01-18T01:16:52+03:00

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16 января Канье Уэст объявил прессе, что они с Ким Кардашьян снова стали родителями. Суррогатная мать родила им девочку. Пока неизвестно, ни как назвали ребенка, ни параметры ее здоровья. Зато СМИ уже сообщили, что гонорар сурмамы составил 113 тысяч долларов. Пара заплатила специальному агентству по подбору подходящих для материнства кандидатур 70 тысяч долларов. Самой суррогатной маме они выплачивали по четыре с половиной тысячи ежемесячно и еще 45 тысяч – после рождения ребенка.

Однако, не исключено, что на самом деле никаких денег звездная пара никому не платила. А помочь Кардашьян и Уэсту стать родителями могла младшая сестра Ким – Кайли Дженнер. Дело в том, что все семейство Кардашьян сообщает прессе о каждом своем шаге и когда, скажем, забеременела Хлоя Кардашьян об этом тут же стало известно таблоидам. А вот о том, что в интересном положении находится Кайли долго время скрывалось. Звезда реалити-шоу старалась не появляться на публике, чтобы ни одному фотографу не удалось запечатлеть округлившийся живот звезды. Перед Рождеством поклонники надеялись, что Кайли появится на рождественских открытках семейства Кардашьян, но этого тоже не случилось. А на днях появилась новость, что Кайли уже стала мамой, но и тут официально никто из Кардашьян эту новость не подтвердил. Сразу напрашивается вопрос: откуда такая таинственность? Быть может потому что действительно ребенка Кайли родила для старшей сестры, которой врачи запретили рожать самим.

Нанять сурмаму 37-летняя Кардашьян решила из-за осложнений двух прошлых беременностей: после последних родов ей сделали сложную операцию, во время которой модель чуть не умерла. У нее диагнострировали приращение плаценты — когда плацента врастает в ткань стенки матки, это может стать причиной кровотечения после родов. Врачам приходится удалять ее хирургическим путем. Тем не менее, Ким была готова снова сделать операцию на матке, чтобы родить самой в третий раз. Но врачи категорически запретили ей рисковать здоровьем.

- Канье всегда хотел, чтобы в их семье было пятеро или шестеро детей, поэтому Ким согласилась на суррогатное материнство, - рассказал источник из окружения пары.

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