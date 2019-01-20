Эстонский журналист предложил разместить ракеты, способные поразить Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-20T10:41:44+03:00

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В Эстонии предложили разместить на территории страны ракеты, которые будут направлены на Санкт-Петербург. Предложение поступило от журналиста Вахура Коортиса. Это, по мнению представителя СМИ, поможет сдерживать агрессию Москвы.

Коортис утверждает, что данный шаг будет стратегическим и предупреждающим дальнейшие действия российских властей. Рисковать Северной столицей точно не станут, а значит Эстонии не нужно будет опасаться никаких действий в свой адрес.

Помимо ракет стоит озаботиться покупкой военных кораблей, они смогут препятствовать российскому флоту. Слова журналиста сообщает Sputnik Эстония.

«Сдерживание для нападающего - это страх того, что при нападении он сам будет побит» — рассуждает Вахур Коортис.

Выбор Санкт-Петербурга не случаен еще и потому, что в самом городе и рядом с ним размещено множество военных и других важных объектов, среди которых штаб Западного военного округа и Военно-морского флота России, передает сайт телеканала "Звезда".

Сайт kp.ru писал, что ранее экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью «Европейской правде» заявил, что Россия в случае атаки на его страну «может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге».