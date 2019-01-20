2019-01-20T11:22:52+03:00
Общество

В Японии умер старейший мужчина Земли

Масадзо Нонака было 113 лет
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
В Японии скончался 113-летний Масадзо НонакаВ Японии скончался 113-летний Масадзо НонакаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Самый старейший мужчина Земли – именно такой статус был у скончавшегося накануне в японского пенсионера Масадзо Нонака. Ему было 113 лет, когда его сердце перестало биться.

Сообщения о смерти пенсионера поступили 20 декабря. Масадзо Нонака жил своём доме в посёлке Асёро на острове Хоккайдо. Последние годы он провел вместе со своими внуками, которые управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн".

Несмотря на почтенный возраст Нонака занимал только 30-е место в списке самых пожилых людей планеты, составленного Книгой рекордов Гиннеса, но все предшествующие строчки заняты представителями прекрасной половины человечества.

Кстати, в России уверены, что самый старейший житель Земли вовсе не японец, а наш соотечественник Аппаз Илиев, который в марте даже голосовал на президентских выборах. По данным Книги рекордов России, мужчине, проживающему в Ингушетии, в настоящее время 122 года, однако, по словам его родственников, он очень стесняется своего возраста.

Представители книги рекордов Гинесса готовы пересмотреть звание самого старого человека планеты и передать этот титул от японца Масадзо Нонака к жителю Ингушетии Аппазу Илиеву.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские танки показали на военном параде в Лаосе
Франция выступает за объединение Renault и Nissan
Эстонский журналист предложил разместить ракеты, способные поразить Санкт-Петербург
Летчики, погибшие при столкновении Су-34, запутались в парашютной системе
Автомобиль взорвался рядом со зданием суда в Лондондерри
Украинский эксперт предрек войну с Россией в случае заморозки «Северного потока- 2»
«Женские марши» в третий раз прошли в США
Съемки «Фантастических тварей» перенесены на позднюю осень
Россия будет строить космический корабль «Союз» за свой счет
Евродепутат заявил, что ЕС заплатит «высокую цену» за «трусливую» позицию в Сирии
Зеленский придумал, как избавиться от бизнеса в России
МИД России предупредил россиян об отмене авиарейсов в США
Инаугурация нового президента Конго назначена на 22 января
В США три человека стали жертвами аварий, вызванных снегопадом
Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике возросло до 71
«Желтые жилеты» напали на тележурналистов в Бельгии
Из-за сильных снегопадов в США отменили более 6,7 тысячи авиарейсов
В Голландии открылся сезон тюльпанов