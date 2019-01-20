В Японии умер старейший мужчина Земли

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-20T11:22:52+03:00

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Самый старейший мужчина Земли – именно такой статус был у скончавшегося накануне в японского пенсионера Масадзо Нонака. Ему было 113 лет, когда его сердце перестало биться.

Сообщения о смерти пенсионера поступили 20 декабря. Масадзо Нонака жил своём доме в посёлке Асёро на острове Хоккайдо. Последние годы он провел вместе со своими внуками, которые управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн".

Несмотря на почтенный возраст Нонака занимал только 30-е место в списке самых пожилых людей планеты, составленного Книгой рекордов Гиннеса, но все предшествующие строчки заняты представителями прекрасной половины человечества.

Кстати, в России уверены, что самый старейший житель Земли вовсе не японец, а наш соотечественник Аппаз Илиев, который в марте даже голосовал на президентских выборах. По данным Книги рекордов России, мужчине, проживающему в Ингушетии, в настоящее время 122 года, однако, по словам его родственников, он очень стесняется своего возраста.

Представители книги рекордов Гинесса готовы пересмотреть звание самого старого человека планеты и передать этот титул от японца Масадзо Нонака к жителю Ингушетии Аппазу Илиеву.