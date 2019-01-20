2019-01-20T15:02:04+03:00
Спорт

Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Лучшим из наших стал Евгений Гараничев, занявший 16 место
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе.Норвежский биатлонист Йоханнес Бе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В немецком Рупольдинге в воскресенье, 20 января, прошла предпоследняя гонка на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Победу в мужском масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бе, который теперь продолжает лидировать в общем зачете.

Дистанцию в 15 километров Йоханнес прошел за 36 минут 43,8 секунды. Второе место - у Юлиана Эберхарда из Австрии, проигравшего 0,6 секунды и дважды заехавшего на штрафные круги. Третье место занял Кинтен Фийон Майе - проигрыш в 2,8 секунды с 1 промахом.

Лучший из россиян Евгений Гараничев занял 16 место. Наш лучий биатлонист последнего времени Александр Логинов на 17 месте, а Матвей Елисеев занял 24 позицию в итоговом протоколе.

Сегодня чуть пройдет последняя гонка этого этапа. На свой масс-старт на 12,5 километров выйдут женщины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сирийская ПВО отразила израильскую воздушную атаку
В Ташкенте нашли старинный клад ценой в миллион долларов
Два человека погибли и 22 ранены при пожаре в Куршевеле
Россиянин погиб на итальянском курорте за день до своего дня рождения
Эстонскому журналисту, агитирующему направить ракеты на Санкт-Петербург, предложили проверить голову
Российские танки показали на военном параде в Лаосе
В Японии умер старейший мужчина Земли
Франция выступает за объединение Renault и Nissan
Эстонский журналист предложил разместить ракеты, способные поразить Санкт-Петербург
Летчики, погибшие при столкновении Су-34, запутались в парашютной системе
Автомобиль взорвался рядом со зданием суда в Лондондерри
Украинский эксперт предрек войну с Россией в случае заморозки «Северного потока- 2»
«Женские марши» в третий раз прошли в США
Съемки третьей части «Фантастических тварей» перенесены на позднюю осень
Россия будет строить космический корабль «Союз» за свой счет
Евродепутат заявил, что ЕС заплатит «высокую цену» за «трусливую» позицию в Сирии
Зеленский придумал, как избавиться от бизнеса в России
МИД России предупредил россиян об отмене авиарейсов в США
Инаугурация нового президента Конго назначена на 22 января
В США три человека стали жертвами аварий, вызванных снегопадом
Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике возросло до 71
«Желтые жилеты» напали на тележурналистов в Бельгии
Из-за сильных снегопадов в США отменили более 6,7 тысячи авиарейсов
В Голландии открылся сезон тюльпанов