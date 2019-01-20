Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-20T15:02:04+03:00

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В немецком Рупольдинге в воскресенье, 20 января, прошла предпоследняя гонка на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Победу в мужском масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бе, который теперь продолжает лидировать в общем зачете.

Дистанцию в 15 километров Йоханнес прошел за 36 минут 43,8 секунды. Второе место - у Юлиана Эберхарда из Австрии, проигравшего 0,6 секунды и дважды заехавшего на штрафные круги. Третье место занял Кинтен Фийон Майе - проигрыш в 2,8 секунды с 1 промахом.

Лучший из россиян Евгений Гараничев занял 16 место. Наш лучий биатлонист последнего времени Александр Логинов на 17 месте, а Матвей Елисеев занял 24 позицию в итоговом протоколе.

Сегодня чуть пройдет последняя гонка этого этапа. На свой масс-старт на 12,5 километров выйдут женщины.