2019-01-20T15:45:22+03:00
Общество

В Ташкенте нашли старинный клад ценой в миллион долларов

Находку отыскали в здании, построенном в 1891 году для внука императора Николая I
Ася РОМАНЧУК
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Старинный клад нашли в Узбекистане. Фото: официальный сайт правительства УзбекистанаСтаринный клад нашли в Узбекистане. Фото: официальный сайт правительства Узбекистана
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В Ташкенте отыскали старинный клад стоимостью более 1 миллиона долларов. В коллекции редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов.

Скорее всего, вещи принадлежали князю Романову. Именно для него строилось здание, где велись работы по реставрации и случайно обнаружили клад.

В Ташкенте найден старинный клад. ФОТО: https://twitter.com/Kun_uzRu/status/1086693116546072576

В Ташкенте найден старинный клад. ФОТО: https://twitter.com/Kun_uzRu/status/1086693116546072576

При раскопках в подвале старинного здания, возведенного в 1891 году для внука императора Николая I – Николая Константиновича Романова, которого сослали в туркестанский край в 1877 году.

Далее была революция и гражданская война. Часть вещей были изъяты, спустя много лет некоторые из них оказались в местном музее искусства.

Многое было утрачено. В советское время в здании располагался республиканский Дворец пионеров, с начала 90-х годов – Дом приемов МИД Узбекистана.

Найденная сегодня находка будет передана в национальный музей, откуда их планируется передать на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши. После чего экспонаты вернутся в Ташкент и будут представлены публике.

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