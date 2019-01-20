2019-01-20T15:56:48+03:00
В мире

Сирийская ПВО отразила израильскую воздушную атаку

Военные успешно сбили пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Сирийская ПВО отразила израильскую воздушную атакуСирийская ПВО отразила израильскую воздушную атакуФото: REUTERS
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Сирийская система противовоздушной обороны на юге страны отразила ракетную атаку со стороны Израиля.

- Все ракеты сбиты, ни одна из них не достигла цели, - прокомментировали в сирийском военном источнике.

Всего было сбито пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска.

Предыдущая израильская атака была проведена в ночь на 12 января. В результате, были повреждены склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов, сообщает "РИА-Новости".

МИД Сирии потребовал от ООН принять жесткие меры по предотвращению атак со стороны Израиля. Позже ведомство заявило, что "израильские власти пытаются уйти от решения внутренних проблем и пользуются "прикрытием" американской администрации".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в ноябре 2017 года в армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по Сирии. Мировые СМИ писали, что израильские и сирийские военные обменялись ракетными ударами.

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