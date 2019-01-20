Сирийская ПВО отразила израильскую воздушную атаку
Сирийская система противовоздушной обороны на юге страны отразила ракетную атаку со стороны Израиля.
- Все ракеты сбиты, ни одна из них не достигла цели, - прокомментировали в сирийском военном источнике.
Всего было сбито пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска.
Предыдущая израильская атака была проведена в ночь на 12 января. В результате, были повреждены склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов, сообщает "РИА-Новости".
МИД Сирии потребовал от ООН принять жесткие меры по предотвращению атак со стороны Израиля. Позже ведомство заявило, что "израильские власти пытаются уйти от решения внутренних проблем и пользуются "прикрытием" американской администрации".
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в ноябре 2017 года в армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по Сирии. Мировые СМИ писали, что израильские и сирийские военные обменялись ракетными ударами.