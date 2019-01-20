2019-01-20T20:42:50+03:00
Политика

В Совфеде предложили наказывать за неверное обозначение Крыма на картах

Однако по словам политиков, законопроект может и не появиться на свет, потому что его актуальность стала не такой острой
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Совфеде предложили наказывать за неверное обозначение Крыма на картахВ Совфеде предложили наказывать за неверное обозначение Крыма на картахФото: REUTERS
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Члены Совета Федерации РФ предложили ввести наказание за неправильное обозначения на картах територии страны, в том числе Крыма.

Детали законопроекта будут рассматривать в течение трех месяцев, сенаторы планируют определить, как на законодательном уровне закрепить изображение карты России. Однако, как отметили в ведомстве, он может и не появиться - его актуальность стала не такой острой.

- Сейчас говорить о том, что такой законопроект будет вноситься, не приходится. Сейчас у нас такого энтузиазма нет, не самый удачный проект. Идут раздумья на эту тему, но пока конкретных планов нет, - подчеркнул Сергей Цеков, член комитета по международным делам Совфеда.

Политик объяснил, что идея подобного законопроекта возникла несколько лет назад, после возвращения Крыма в состав России, когда в СМИ и в коммерческих организациях неверно указывали территориальную принадлежность республики, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года польская газета обозначила на карте Крым как часть России

Изображение опубликовано на сайте крупнейшего спортивного СМИ Польши

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