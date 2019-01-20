СМИ назвали возможное место встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 21:40 2019-01-20T21:57:47+03:00

Проведение второго саммита между лидерами США и Северной Кореи запланировано на конец февраля

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В администрации президента США отметили, что на конец февраля этого года запланирована встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме.

Майк Пенс, вице-президент СШ,А рассказал, что в преддверии второго саммита Трамп настроен оптимистично и считает возможным реальный прогресс в отношениях двух стран.

- На втором саммите мы изложим свои ожидания относительно конкретных шагов, которые должна сделать Северная Корея, чтобы начать настоящую денуклеаризацию, - отметил Пенс.

Ранее Трамп провел переговоры с зампредседателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем. Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи удалось достичь большого прогресса.

Новая встреча лидеров двух стран, скорее всего, пройдет во вьетнамском Ханое. Помимо столицы Вьетнама также рассматриваются Дананг и Хошимин, сообщает издание Bloomberg.