2019-01-21T09:01:13+03:00
Политика

Абэ надеется вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый этап

Ожидается, что главной темой обсуждения станет решение территориальной проблемы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер Японии Синдзо АбэПремьер Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на то, что запланированные на вторник, 22 января, переговоры с президентом России Владимиром Путиным будут достаточно откровенными и позволят достичь прогресса в вопросе заключения мирного соглашения. Соответствующее заявление глава правительства сделал в понедельник перед вылетом в Москву.

"Я хотел бы основательно поговорить с президентом Путиным по душам и, насколько это возможно, продвинуть переговоры по мирному договору", - цитирует Абэ агентство Kyodo.

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отметил, что "упорные переговоры" будут направленны именно на решение территориальной проблемы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Токио рассматривали возможность заключения договора с Москвой на условиях гарантированной передачи Японии части южных Курильских островов, а именно Шикотана и группы мелких необитаемых участков суши.

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