2019-01-21T09:21:29+03:00
Происшествия

Один из лучших наездников в мире погиб во время родео в США

Бык сбросил с себя 25-летнего Мейсона Лоу и ударил его копытами в грудь [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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25-летний Мейсон Лоу верхом на быке25-летний Мейсон Лоу верхом на быкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время родео в американском городе Денвер штата Колорадо погиб один из лучших наездников на быках в мире - Мейсон Лоу. Трагический инцидент произошел в начале прошлой недели прямо на глазах у сотен зрителей.

Бык убил одного из лучших наездников в мире на глазах у зрителей.

Как сообщает CBS Denver со ссылкой на очевидцев, бык сбросил 25-летнего наездника со своей спины, а когда тот попытался подняться - ударил его задними копытами прямо в грудь. Мужчина вновь встал, однако уже через пару шагов рухнул на землю, схватившись за сердце. Арену он покидал на носилках.

Лоу погиб во время выступления на родео в американском городе Денвер

Лоу погиб во время выступления на родео в американском городе Денвер

О смерти Мейсона Лоу сообщил глава организации Professional Bull Riders Шон Глисон. В посте в своем аккаунте в Twitter он также принес соболезнования родным и близким погибшего.

Известно, что Лоу на протяжении семи лет занимался родео на быках и находился на 20 строчке рейтинга профессиональных наездников. Только за время последнего сезона он одержал победу в 70 процентах выступлений. Для этого приходилось на протяжении восьми секунд удерживаться на спине животного при помощи одной веревки.

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