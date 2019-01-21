ВМФ РФ сопровождает вошедшие в Балтийское море эсминцы США

СЕГОДНЯ 11:05 2019-01-21T11:05:22+03:00

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Военно-морские силы России приступили к сопровождению американских эсминцев Gravely и Porter, которые накануне вошли в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщили в понедельник, 21 января, в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

"Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия ВМС США Gravely и Porter", - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что наблюдение за действиями американских кораблей ведут корветы Балтфлота "Бойкий" и "Сообразительный".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее еще один эсминец ВМС США был замечен в акватории Черного моря. Американские военные заявили, что направили судно Donald Cook в данной регион "для проведения операций по обеспечению безопасности". В Госдуме же такое поведение расценили как "злоупотребление миролюбием и мудростью России".

Согласно данным ТАСС, в настоящий момент за действиями эсминца наблюдает сторожевой корабль "Пытливый".