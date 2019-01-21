В России выпущено более 50 миллионов карт «Мир»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-21T12:30:46+03:00

Доля платежей с их использованием на российском рынке достигла 14%

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на парламентских слушаниях, что количество выпущенных в России карт «Мир» составило около 53 миллиона, а доля платежей на российском рынке — 14%, передает ТАСС.

- В предыдущие три года мы завершили работу по формированию национальной инфраструктуры финансового рынка, развивали платежную карту "Мир". На сегодняшний день выпущено около 53 млн карт и 14% платежей на российском рынке происходит с использованием карты "Мир", - отметила Набиуллина.

Напомним, Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в июле 2014 года, ставшая оператором платежной системы "Мир". Все 100% акций НСПК принадлежат Банку России.

С первого июля 2018 года сотрудники бюджетных учреждений и пенсионеры будут переведены на платежные системы «Мир»‍. За 2017 рост количества держателей карт в России составил 63%.