Минпромторг предложил эксперимент по маркировке парфюмерии и фотокамер с 1 марта

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-21T14:57:21+03:00

Разработчики документа отмечают. с 1 декабря 2019 года маркировка как фотокамер, так и духов станет обязательной Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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С 1 марта по 30 ноября 2019 года в качестве эксперимента в Минпромторге предложили маркировать фотокамеры, духи и туалетной воды. Проекты соответствующих постановлений опубликованы на портале правительства.

- Проект постановления устанавливает правовые основы проведения на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации фотокамер с 1 марта 2019 года по 30 ноября 2019 года. Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе, - указано в пояснительной записке к одному из проектов.

Цель экспериментов - выработка механизмов системы маркировки и мониторинга оборота фототехники и парфюмерии, а также оптимизация взаимодействия органов власти с участниками рынка.

Разработчики документа отмечают. с 1 декабря 2019 года маркировка как фотокамер, так и духов станет обязательной.

Оператором этой информационной системы выступит ООО "Оператор-ЦРПТ".

Напомним, правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 1 марта 2019 года специальные метки должны стоять на всех сигаретных пачках. С 1 июля 2019 года такими же метками обзаведутся обувные товары. А с 1 декабря 2019 года промаркируют духи, резиновые шины и покрышки, кожаную одежду, вязанные блузки, пальто, плащи и куртки, постельное белье и фотоаппараты. Всего определенно 10 групп товаров, для которых маркировка станет обязательной в нынешнем году.

Маркировка – это специальный чип, который вшивается, наклеивается или крепится к изделию петлей-застежкой. На чипе – информация о стране-изготовителе, код продукции из товарного классификатора ЕАЭС, информация о том, как товар попал в Россию и уникальный идентификационный номер. Обязанность промаркировать товар возложат на производителей и импортеров. Собственно, на них и ляжет основное бремя расходов. Продавцам ничего платить не придется. Но, чтобы продавать товары с маркировкой, сейчас надо регистрироваться в специальном реестре. А затем регулярно отчитываться о закупках, продажах и списании продукции.