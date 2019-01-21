Синоптики прогнозируют 30-градусный мороз в европейской части страны

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-21T15:56:46+03:00

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В европейскую часть России совсем скоро придет сильное похолодание. Синоптики прогнозируют, что та температура воздуха, которая держится сейчас – это только начало, ждать стоит понижения до – 30 градусов.

В настоящих арктических условиях оказался Северо-Запад России. В Петербурге, Архангельске, Вологде и Карелии — минус 20 градусов и это не предел.

Жители столицы тоже почувствуют приближение Крещенских морозов. Температура будут на десять градусов ниже нормы. Ситуация усугубится сильным ветром, от этого будет казаться, что мороз буквально обжигает кожу.

- Уже 22 и 23 января температурный фон достигнет дна морозного колодца, а большая часть европейской России окажется в мешке арктического холода. Осадков практически не будет, зато будут морозы. Ночью столбики термометров опустятся до минус 20-25 градусов, днем не вряд ли будут выше минус 12-17 градусов,— цитирует Пятый канал слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Если жители центральный и северо-западных регионов будут замерзать, но южане, наоборот, могут порадоваться потеплению. В южной части страны потеплеет до плюс пяти градусов.