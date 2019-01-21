Повышенная концентрация кокаина в Темзе сделала угрей гиперактивными
В понедельник, 21 января, стало известно, что британские ученые исследовали воду Темзы, при этом пробы они брали недалеко от выхода в реку канализационных стоков здания парламента. Таким образом они решили оценить, какое влияние рост потребления кокаина жителями Лондона, а также большое количество промышленных отходов оказывают на поведение рыб.
В итоге специалисты пришли к выводу, что повышенная концентрация наркотических веществ, включая кокаин и его метаболиты, в водах Темзы способствовала изменению поведения обитающих в реке угрей: они, по словам экспертов, стали проявлять несвойственную им активность, пишет британская газета The Times.
Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, не так давно на пляжах Великобритании обнаружили около 360 килограммов кокаина.