2019-01-21T21:56:21+03:00
В мире

Повышенная концентрация кокаина в Темзе сделала угрей гиперактивными

Британские ученые исследовали воду реки, на берегах которой находится Лондон
Дарья ИВАШКИНА
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Лондон считается одним из главных потребителей кокаина в ВеликобританииЛондон считается одним из главных потребителей кокаина в ВеликобританииФото: REUTERS
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В понедельник, 21 января, стало известно, что британские ученые исследовали воду Темзы, при этом пробы они брали недалеко от выхода в реку канализационных стоков здания парламента. Таким образом они решили оценить, какое влияние рост потребления кокаина жителями Лондона, а также большое количество промышленных отходов оказывают на поведение рыб.

В итоге специалисты пришли к выводу, что повышенная концентрация наркотических веществ, включая кокаин и его метаболиты, в водах Темзы способствовала изменению поведения обитающих в реке угрей: они, по словам экспертов, стали проявлять несвойственную им активность, пишет британская газета The Times.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, не так давно на пляжах Великобритании обнаружили около 360 килограммов кокаина.

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