2019-01-22T11:03:56+03:00
Экономика

Сумма среднего кредита наличными выросла на четверть

Теперь она составляет 264 тысяч рублей, что является рекордом за последние три года
Ася РОМАНЧУК
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Размер среднего кредита увеличился до 264 тысяч рублейРазмер среднего кредита увеличился до 264 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сумма среднего размера кредита выросла за 2018 почти на четверть по сравнению с показателем. Теперь она составляет 264 тысячи рублей, что стало абсолютным рекордом за последние три года. Такую статистику приводят в Объединенном кредитном бюро. Рост не случаен, этому способствовало снижение процентных ставок по займам и доступность ипотеки. После оформления кредита на квартиру люди снова обращаются в банк, чтобы получить средства на ремонт и оснащение жилища.

- Если анализировать первую причину, то можно сказать, что размер ежемесячного платежа сократился, а это значит, что люди могут себе позволить оформлять большие суммы без ущерба для личного бюджета, - полагает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

В целом за январь–ноябрь задолженность граждан перед банками по кредитам наличными увеличилась с 12,1 трлн до 14,7 трлн рублей, то есть на 21%. Долги по ипотеке увеличились с 5,1 трлн до 6,3 трлн рублей.

Во многом увеличение суммы кредита обусловлено не только позицией заемщика, но и политикой банка. Клиенты получают большие суммы, нежели просят. В среднем в 2018 году сумма заявки составляла 168 тыс. рублей, а выдано было на 36 процентов больше.

Это может говорить о том, что банки предпочитают получить одного крупного и надежного клиента, чем несколько маленьких с небольшой суммой долга.

По прогнозам экспертов в 2019 году темпы роста кредитования населения замедлятся, это связано с повышением ключевой ставки ЦБ, пишет газета «Известия».

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