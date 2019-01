The Nation признал, что США намеренно провоцируют Россию по ДРСМД

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-22T11:33:57+03:00

Соединенные Штаты постоянно приписывают России некие нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако в то же время сами провоцируют Москву на создание вооружений, противоречащих пунктам данного соглашения. К такому выводу пришли журналисты американского журнала The Nation.

Особой критике в материале издания подвергается статья The New York Times, в которой вся вина за разрыв ДРСМД возлагается на Москву, а внимание уделяется исключительно российской ракете 9М729, которая якобы является причиной прекращения действия договора. The Nation указывает на то, что журналисты NYT слишком однобоко смотрят на проблему и умалчивают отдельные факты.

Так, например, в статье нет ни слова об американской системе противоракетной обороны Аegis Аshore. Она предназначена для морского базирования, однако с недавнего времени активно размещается на суше, в частности, в Восточной Европе. Власти США утверждают, что система не нарушает ДРСМД, поскольку не имеет средств управления огнем и другой инфраструктуры, необходимой для запуска атакующих крылатых ракет. Однако в Пентагоне открыто заявляли о том, что незначительные модификации способны в короткие сроки внедрить в Аegis такую функцию.

По мнению журналистов, именно размещение данных систем в Европе вызвало опасения со стороны России, и после этого она приступила к созданию 9М729, опасаясь попыток США выйти из соглашения.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас Москва активно ведет переговоры с Вашингтоном в попытке урегулировать данный вопрос. Россия даже готова проявить беспрецедентную открытость и провести брифинг по нашей ракете, которая так беспокоит США, однако в ответ специалистам хотелось бы получить ответы на свои вопросы по Aegis Ashore.