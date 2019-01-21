2019-01-21T16:21:36+03:00
Политика

МИД РФ: Москва не признает одностороннее решение США о приостановке ДРСМД

Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, наша страна готова проявить беспрецедентную открытость по ракете 9М729
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Москва не признает одностороннее решение США о приостановке ДРСМДМосква не признает одностороннее решение США о приостановке ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал одностороннее решение США о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заметил дипломат, Москва не признает данное решение Вашингтона и считает, что разногласия по соглашению нужно урегулировать путем переговоров.

«Мы не признаем одностороннее решение США о приостановке действия договора, считаем это действие юридически ничтожным. Мы считаем, что нужно искать развязки за переговорным столом. На это было направлено наше участие в межведомственных консультациях 15 января в Женеве», - сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

При этом замминистра подчеркнул, что Россия готова проявить беспрецедентную открытость по ракете 9М729, которая, по мнению Соединенных Штатов, нарушает ДРСМД, но в ответ требует встречных шагов США по американским системам Аegis Аshore.

«Мы предложили им показ и брифинг по этой ракете, что совершенно не следует из содержания самого договора. Но при этом мы настаиваем, чтобы американцы сделали практические шаги по снятию наших озабоченностей по системам Aegis Ashore, развернутых в Румынии и чье размещение намечено в Польше в скором времени», - добавил дипломат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 января в Женеве состоялись переговоры между Россией и США по ДРСМД. Причем в Вашингтоне сразу назвали эту встречу «разочаровывающей». А в Москве отметили, что требования американцев к нашей стране не позволяют рассчитывать на сближение подходов.

А на следующий день появилась информация о том, что США окончательно решили отказаться от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В WhatsApp больше нельзя отправить одно сообщение более чем пяти пользователям
ЦИК РФ направил в МИД список возможных наблюдателей на украинских выборах
Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 25 января в Брюсселе
Эксперт рассказал, почему Россия не променяет Курильские острова на мирный договор
В Сирии смертник атаковал колонну американских и курдских военных
Утонувшую на Мальдивах россиянку пытались реанимировать на борту яхты
Синоптики прогнозируют 30-градусный мороз в европейской части страны
Кафельников прокомментировал включение в Международный зал теннисной славы
Германия выслала рекордное число беженцев в страны ЕС
Бытовой мусор на МКС переработает колония микроорганизмов
Комитет Госдумы поддержал проекты о фейковых новостях и оскорблении государства
В Киеве прошла церемония открытия мемориальной доски Петлюре
Норвежский суд продлил арест задержанному в Осло россиянину
РУСАДА займется 13-летней фигуристкой, заявившей о пользе допинга
Минпромторг предложил эксперимент по маркировке парфюмерии и фотокамер с 1 марта
ЕС ввел первые санкции в рамках нового режима по химоружию
В Израиле заявили об открытом противостоянии с Ираном
В Москве автомобиль ГИБДД врезался в столб
Эксперт рассказал о нюансах привязки автомобильных номеров к регионам
Песков прокомментировал просьбу регионов списать им долги за газ
Трампа номинировали на антипремию «Золотая малина»
Минэкономразвития предложило разрешить экспериментальные расчеты в криптовалюте в регионах
Песков о слухах о передаче двух островов Японии: «От своих национальных интересов никто отступать не собирается»
СК возбудил дело по факту гибели российских военнослужащих в Абхазии
В США пациенту пересадили зараженное гепатитом С сердце