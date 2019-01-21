МИД РФ: Москва не признает одностороннее решение США о приостановке ДРСМД

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-21T16:21:36+03:00

Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, наша страна готова проявить беспрецедентную открытость по ракете 9М729

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал одностороннее решение США о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заметил дипломат, Москва не признает данное решение Вашингтона и считает, что разногласия по соглашению нужно урегулировать путем переговоров.

«Мы не признаем одностороннее решение США о приостановке действия договора, считаем это действие юридически ничтожным. Мы считаем, что нужно искать развязки за переговорным столом. На это было направлено наше участие в межведомственных консультациях 15 января в Женеве», - сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

При этом замминистра подчеркнул, что Россия готова проявить беспрецедентную открытость по ракете 9М729, которая, по мнению Соединенных Штатов, нарушает ДРСМД, но в ответ требует встречных шагов США по американским системам Аegis Аshore.

«Мы предложили им показ и брифинг по этой ракете, что совершенно не следует из содержания самого договора. Но при этом мы настаиваем, чтобы американцы сделали практические шаги по снятию наших озабоченностей по системам Aegis Ashore, развернутых в Румынии и чье размещение намечено в Польше в скором времени», - добавил дипломат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 января в Женеве состоялись переговоры между Россией и США по ДРСМД. Причем в Вашингтоне сразу назвали эту встречу «разочаровывающей». А в Москве отметили, что требования американцев к нашей стране не позволяют рассчитывать на сближение подходов.

А на следующий день появилась информация о том, что США окончательно решили отказаться от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.