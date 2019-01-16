2019-01-16T19:31:14+03:00
В мире

Стало известно, когда США начнут процесс выхода из ДРСМД

Как выяснилось, Вашингтон окончательно решил отказаться от соглашения
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Стало известно, когда США начнут процесс выхода из ДРСМДСтало известно, когда США начнут процесс выхода из ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 16 января, появилась информация о том, что США окончательно решили отказаться от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом замглавы госдепартамента по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон даже назвала дату начала процесса выхода Соединенных Штатов из ДРСМД. По ее словам, работа в этом направлении начнется уже в первых числах следующего месяца, а именно 2 февраля, передает Reuters.

Также заместитель американского госсекретаря уточнила, что Вашингтон рассчитывает уже к июлю текущего года завершить процесс выхода из договора.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, только в минувший вторник, 15 января, в Женеве состоялись переговоры между Россией и США по ДРСМД. Причем в Вашингтоне сразу назвали эту встречу «разочаровывающей». А в Москве отметили, что требования американцев к нашей стране не содержат конкретики и не позволяют рассчитывать на сближение подходов. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что США ведут линию на подрыв соглашения.

Между тем президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года пообещал, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не останется без ответа с нашей стороны.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении своей страны отказаться от ДРСМД еще в октябре 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ОКР попросит Федерацию бобслея России прекратить полномочия Александра Зубкова
Россиянки не попали в список самых красивых женщин планеты
Эрдоган: жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 27 человек
Пенс заявил, что несколько великих держав конкурируют с США за превосходство в мире
YouTube ограничил публикацию роликов с пранками и челленджами
14-летний подросток из Туниса сказал, что он гей и пожаловался на родителей в полицию за слишком строгое воспитание
В ПФР разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года
Теракт унес жизни 16 человек в сирийском городе Манбидж
Украинские раскольники захватили храм УПЦ во Львовской области
После реставрации в павильоне "Главтабак" на ВДНХ откроют кафе
МИД РФ: Россия получила новые свидетельства связи США с ИГ*
«КП» публикует запись встречи отца уфимской дознавательницы и жены обвиняемого в ее изнасиловании
Студенты-волонтеры помогут обеспечить безопасность жителей Подмосковья в Крещенскую ночь
Путин 17 января возложит венок к памятнику советским солдатам в Белграде
Путин назвал главную задачу властей
Монику Беллуччи упрекнули за отсутствие маникюра
Путин призвал Минфин и ЦБ РФ обратить дополнительное внимание на инфляцию
В отель с роботами вернули людей, так как они эффективнее
Депсоцзащита разберется в деле о гибели девочки, проглотившей воздушный шарик
Автомобилисты смогут оформлять ДТП с помощью мобильного приложения
Международная федерация бобслея дисквалифицировала Зубкова до конца 2020 года
Чубайс назвал Россию одним из самых энергорасточительных государств