Стало известно, когда США начнут процесс выхода из ДРСМД

СЕГОДНЯ 19:09 2019-01-16T19:31:14+03:00

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В среду, 16 января, появилась информация о том, что США окончательно решили отказаться от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом замглавы госдепартамента по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон даже назвала дату начала процесса выхода Соединенных Штатов из ДРСМД. По ее словам, работа в этом направлении начнется уже в первых числах следующего месяца, а именно 2 февраля, передает Reuters.

Также заместитель американского госсекретаря уточнила, что Вашингтон рассчитывает уже к июлю текущего года завершить процесс выхода из договора.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, только в минувший вторник, 15 января, в Женеве состоялись переговоры между Россией и США по ДРСМД. Причем в Вашингтоне сразу назвали эту встречу «разочаровывающей». А в Москве отметили, что требования американцев к нашей стране не содержат конкретики и не позволяют рассчитывать на сближение подходов. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что США ведут линию на подрыв соглашения.

Между тем президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года пообещал, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не останется без ответа с нашей стороны.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении своей страны отказаться от ДРСМД еще в октябре 2018 года.