Путин: Мы открыты для диалога с США по поиску путей сохранения ДРСМД

СЕГОДНЯ 04:24 2019-01-16T04:33:00+03:00

Президент отметил, что Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений

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Наша страна готова продолжать диалог с Соединенными Штатами, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сказал президент России Владимир Путин в интервью сербским газетам «Политика» и «Вечерние новости» перед визитом в Белград.

Он отметил, что заявление США о намерении выйти из ДРСМД «стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий», и «последствия такой будут самыми негативными».

«Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развёртывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры», - сказал глава российского государства.

При этом он подчеркнул, что «Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений».

«Несмотря на объявленное США намерение выйти из Договора, мы открыты для продолжения диалога по поиску путей его сохранения», - сказал Владимир Путин.

Он сообщил, что Москва в декабре направила американцам ряд конкретных предложений на этот счёт, и добавил: «Готовы к серьёзному разговору и по всей стратегической повестке между нашими странами».

Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.