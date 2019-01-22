2019-01-22T12:16:09+03:00
Политика

Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту жительства

Мужчины обязаны вставать на учет по фактическому адресу даже при отсутствии регистрации
Татьяна СЫКОВА
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Молодые люди и мужчины будут вставать на учет по месту фактического проживания.Молодые люди и мужчины будут вставать на учет по месту фактического проживания.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В Госдуме в третьем окончательном чтении приняли законопроект о постановке на воинский учет. Согласно документу, молодые люди и мужчины будут вставать на учет по месту фактического проживания. Причем эта обязанность возлагается на них независимо от того, есть ли у них постоянная или временная регистрация, либо она отсутствует.

Предполагается, что это существенно упростит порядок постановки на воинский учет. Мужчинам для этого не нужно будет ехать в населенный пункт, в котором они прописаны. Новая схема позволит повысить эффективность призывной компании, что в свою очередь отразится на боеготовности российских войск, сообщает RT.

Напомним, порядок постановки на воинский учет будет определяться документом с учебы или работы. Нововведение направлено главным образом на студентов из других городов, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге.

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