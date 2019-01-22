Пол Уилан при задержании имел сведения, содержащие гостайну

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-22T11:55:58+03:00

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Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан при задержании имел при себе сведения, которые содержат государственную тайну. Об этом рассказал адвокат американца Владимир Жеребенков.

Он подчеркнул, что ему запрещено комментировать материалы дела, однако информация об обнаружении в вещах Уилана секретных сведений ранее уже появлялась в пресс-релизах министерства иностранных дел России, поэтому юрист в праве ее подтвердить.

"Я подтверждаю, что при задержании Уилан имел сведения, содержащие гостайну, но не могу сказать, какие", - цитирует ТАСС Жеребенкова.

Сайт kp.ru писал о том, что о заключении американца под стражу стало известно в конце прошлого года. Мужчину обвинили в осуществлении шпионской деятельности, направленной против России, а после арестовали. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Уилана задержали с поличным.

Следующее заседание по данному делу состоится уже во вторник, 22 января. Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест Уилана. Ожидается, что на процессе будут присутствовать консулы Великобритании, США и Канады, поскольку задержанный является гражданином всех этих стран.