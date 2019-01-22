Путин: приоритетное внимание на переговорах с Абэ было уделено развитию экономических связей

СЕГОДНЯ 18:48 2019-01-22T18:48:54+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 22 января, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, отметил, что на состоявшихся ранее в Кремле российско-японских переговорах в центре внимания было торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Токио.

«По традиции приоритетное внимание уделили перспективам расширения торгово-инвестиционных связей, отметили поступательный рост взаимной торговли в январе-ноябре истекшего года - объем увеличился на 18%, достигнув почти 20 миллиардов долларов», - сказал глава нашего государства.

Между тем, как подчеркнул российский лидер, качественного сдвига в экономических отношениях России и Японии пока не произошло, и потенциал кооперации двух стран задействован еще не полностью. «Поэтому обсудили идею о проработке более амбициозных планов по расширению экономических связей в ключевых сферах, от торговли до инвестиционного и технологического взаимодействия», - отметил Путин.

При этом президент РФ выразил уверенность в том, что уже в ближайшее время товарооборот между Москвой и Токио можно увеличить до 30 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 22 января, в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ, который в минувший понедельник прибыл в нашу страну с рабочим визитом.