Путин рад регулярным встречам с Абэ

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-22T15:33:18+03:00

Это уже 25-я встреча Путина и Абэ Фото: REUTERS

Президент России отметил, что к очередным переговорам с японским лидером подготовлены вопросы по многим направлениям, в том числе по теме мирного договора

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Во вторник, 22 января, на встрече с премьер-министром Японии президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость регулярных встреч на высшем уровне, которые позволяют обсуждать двусторонние отношения и ситуацию в регионе

"Я очень рад тебя видеть", - выразил лидер России благодарность за Абэ за его визит. "Очень приятно, что наши встречи стали регулярными, что позволяет нам обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, ситуацию в регионе", - отметил Путин.

Российский президент также сообщил, что нынешним переговорам предшествовала работа экспертов из двух стран по вопросам мирного договора и экономики.

Встреча Путина и Абэ.

Это уже 25-я встреча Путина и Абэ. В предыдущий раз лидеры общались 1 декабря 2018 года на саммите Группы двадцати в Аргентине. Ранее, в середине ноября, их встреча прошла в рамках Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

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