Путин рад регулярным встречам с Абэ
Во вторник, 22 января, на встрече с премьер-министром Японии президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость регулярных встреч на высшем уровне, которые позволяют обсуждать двусторонние отношения и ситуацию в регионе
"Я очень рад тебя видеть", - выразил лидер России благодарность за Абэ за его визит. "Очень приятно, что наши встречи стали регулярными, что позволяет нам обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, ситуацию в регионе", - отметил Путин.
Российский президент также сообщил, что нынешним переговорам предшествовала работа экспертов из двух стран по вопросам мирного договора и экономики.
Встреча Путина и Абэ.
Это уже 25-я встреча Путина и Абэ. В предыдущий раз лидеры общались 1 декабря 2018 года на саммите Группы двадцати в Аргентине. Ранее, в середине ноября, их встреча прошла в рамках Восточноазиатского саммита в Сингапуре.
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