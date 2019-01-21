2019-01-21T18:33:06+03:00
Политика

Премьер-министр Японии прилетел в Москву

Синдзо Абэ планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его супруга АкиэПремьер-министр Японии Синдзо Абэ и его супруга АкиэФото: кадр с видео
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В понедельник, 21 января, в Москву с официальным визитом прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как выяснилось, самолет главы правительства Страны восходящего солнца приземлился в одном из столичных аэропортов, когда в мегаполисе наблюдалась сильная метель.

Стоит отметить, что вместе с политиком в российскую столицу прилетела и его супруга Акиэ Абэ.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 22 января, у японского премьера запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Как ожидается, в ходе этих переговоров лидеры обсудят стратегию расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также вопросы, связанные с заключением мирного договора между Москвой и Токио. Причем, как ранее заявил сам Абэ, он надеется вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый этап.

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