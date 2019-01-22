2019-01-22T21:51:40+03:00
Политика

Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры

Беседа глав МИД РФ и Турции состоялась накануне визита Эрдогана в Москву
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют ЧавушоглуГлава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют ЧавушоглуФото: REUTERS
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Во вторник, 22 января, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщил источник в МИД Турции, однако он не уточнил, о чем именно беседовали дипломаты.

«Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым», - сказал собеседник ТАСС.

Стоит отметить, что телефонные переговоры двух министров прошли накануне намеченного на среду, 23 января, рабочего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Причем ранее в Анкаре уже назвали главную цель поездки главы республики в Москву. Так, турецкий лидер намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путины и обсудить с ним, в частности, сотрудничество в свете вывода войск США из Сирии.

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