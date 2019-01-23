Резервный борт доставил пассажиров рейса Сургут-Москва в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет "Аэрофлота", который доставил в столицу пассажиров рейса Сургут-Москва, совершившего посадку в Ханты-Мансийске из-за дебошира. Об этом свидетельствую данные онлайн-табло воздушной гавани.
Резервный борт вылетел в столицу из Ханты-Мансийска в 22.40 по местному времени (20.40 мск). Рейсом SU1781 вылетели 61 пассажир. Самолет Airbus A320 приземлился в Шереметьево в 23.25 мск.
Сриншот сайта, отслеживающего перемещение пассажирских самолетов
Как писал ранее сайт "КП", экипаж самолет "Аэрофлота", следовавшего рейсом SU1515 Сургут — Москва, был вынужден посадить борт в аэропорту Ханты-Мансийска, после того как в кабину пилотов вормвался пьяный пассажир и потребовал развернуть самолет в сторону Афганистана.
"Угонщиком" оказался 41-летний, ранее судимый, Павел Шаповалов. Как выяснилось, он не террорист, а просто пьяный дебошир с богатым прошлым, в котором на него было заведено несколько администратиынх дел.
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