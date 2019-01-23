В России могут отменить льготные тарифы для электроплит в квартирах

СЕГОДНЯ 02:35 2019-01-23T02:35:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Льготные тарифы для владельцев электроплит в России могут быть отменены. В среду, 23 января, вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак проведет совещание, на котором будут рассматриваться вопросы дифференциации тарифов на электроэнергию для населения.

"Предложения ведомств будут обсуждаться с учетом общей ситуации с реальными доходами населения и растущей фискальной нагрузкой. Существует необходимость в устранении изъянов регулирования, когда под льготные категории попадают весьма обеспеченные граждане и даже предприятия", - заявил журналистам официальный представитель Козака Илья Джус.

Он заверил, что решения "по борьбе с перекрестным субсидированием в электроэнергетике" будут приниматься лишь после тщательного анализа финансового влияния таких изменений на различные категории населения. Представитель вице-премьера подчеркнул, что правительство не станет принимать одномоментные решения задач.

По данным ТАСС, на совещании у Козака будут обсуждаться и иные вопросы реформирования электроэнергетической отрасли. Так Минэкономразвития предлагает с 2020 постепенно сокращать льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и для сельского населения. Сейчас для них установлен коэффициент 0,7.