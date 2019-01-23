2019-01-23T08:50:07+03:00
Происшествия

Загоревшиеся в Керченском проливе танкеры пошли на риск из-за санкций США

Газовый терминал отказал одному из кораблей в доступе к порту, в результате топливо пришлось переливать в открытом море
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ни спасательных шлюпок, ни жилетов на поверхности моря обнаружить не удалось. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краюНи спасательных шлюпок, ни жилетов на поверхности моря обнаружить не удалось. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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Санкции США оказались косвенно ответственны за недавний инцидент в Керченском проливе, когда танкеры Candy и Maestro загорелись во время передачи топлива в открытом море.

Напомним, что пожар произошел вечером в понедельник, 22 января. Экипажей кораблей, ходящих под флагами Танзании, пытались передать топливо с одного судна на другой, однако, вероятно, нарушили технику безопасности, что спровоцировало возгорание.

Оказалось, что моряки пошли на такой риск, поскольку одному из танкеров был запрещен вход в порт Темрюк в Краснодарском крае. Еще в прошлом году Минфин США ввел санкции в отношении Candy и Maestro, которые принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, за то, что они поставляли газ на подконтрольные сирийским властям территории. Любые операции с этими судами должны были караться ограничительными мерами для контрагентов.

В декабре стало известно, что, несмотря на рестрикции, танкеры все равно регулярно входили в порт Краснодарского края. Когда эта новость стала достоянием общественности, руководство газового терминала "Мактрен-Нафта" в Темрюке отказало Maestro в доступе к топливу, тогда как Candy (ранее Venice ) просто сменило название.

Согласно данным агентства Reuters, суда разработали схему, по которой газ просто загружался на один из кораблей, а затем передавался на другой. Вне порта да еще и при неблагоприятных метеоусловиях это стало роковым решением.

Сайт kp.ru писал о том, что в момент возникновения пожара на борту кораблей находились 32 человека, все - граждане Индии и Турции. Согласно последним данным, официально жертвами инцидента стали 11 моряков, пятеро все еще числятся пропавшими без вести. Также спасатели видели троих человек, которые ушли под воду - на них не было спасательных жилетов.

Как тушат пожар на танкерах в Чёрном море.В пожарах на танкерах в Керченском проливе погибли 10 человек. Судьба ещё 10 неизвестна.

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