2019-01-23T10:13:07+03:00
Экономика

Герман Греф дал прогноз по снижению ипотечных ставок к концу года

Глава Сбербанка уверен, что этому поспособствует стабилизация ситуации с инфляцией
Татьяна СЫКОВА
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Герман Греф уверен, что к концу года ставки пойдут вниз.Герман Греф уверен, что к концу года ставки пойдут вниз.Фото: Тимур ХАНОВ
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С января многие банки подняли ставки по ипотеке. Те, кто еще не решил свой жилищный вопрос, пригорюнились, для многих ипотека и до этого казалась неподъемным и тяжким бременем. Как будет развиваться ситуация с ипотекой в дальнейшем попытался спрогнозировать глава Сбербанка России Герман Греф. Известный финансист в целом дает благоприятный прогноз.

«По моим ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться. Мой личный прогноз: к концу года в целом ставки могут пойти вниз, и по ипотеке в том числе», - отметил Греф.

При этом бывший министр экономического развития и торговли отметил, что даже опытным финансистам трудно предсказать, как поведет себя макроэкономика. В случае с ипотекой и другими кредитами, на итоговые цифры влияют не только инфляция, но и учетная ставка Центробанка, сообщает RT.

Напомним, ставка на ипотеку начали расти еще с конца прошлого года. В среднем по рынку она подросла на 0,3 - 0,5 процентных пункта. Эксперты полагают, что это временное явление, пока не успокоится рынок.

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