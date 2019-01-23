В парижском бутике во время ремонта нашли картину XVII века

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-23T11:55:50+03:00

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В Париже во время ремонта помещения, которое предназначено для бутика Oscar de la Renta, обнаружили старинную картину. Архитектор Натали Райан нашла полотно, написанное маслом. По оценкам экспертов, оно датируется XVII веком.

О находке женщина сообщила исполнительному директору бутика Алексу Болену, который в тот момент находился в Нью-Йорке. Однако сначала он не поверил в услышанное. Однажды ему поступил такой звонок от рабочих, тогда ремонт бутика хотели отменить из-за вероятности обрушения здания. Однако, как оказалось позже, это был обман.

В этот раз Болен сам выехал осмотреть находку, и долго не мог поверить своим глазам.

«Нет, это невозможно», - сказал он при виде картины.

Сообщается, что на полотне размером 10х20 футов изображены маркизы и придворные, которые въезжают в Иерусалим, пишет сайт телеканала «Звезда».

Произведение искусства уже передано реставраторам. Специалист по имени Бенуа Янсон отметил, что это очень редкая находка, имеющая историческую ценность за счет сохранившегося качества и размера картины.