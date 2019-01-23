2019-01-23T12:17:12+03:00
Здоровье

Российские ученые нашли способ диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии

Заболевание можно распознать с помощью простого анализа крови
Ася РОМАНЧУК
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Российские ученые нашли способ диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадииРоссийские ученые нашли способ диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские нейробиологи нашли способ диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии. Даже если заболевание не проявляет себя, в крови уже есть определенные маркеры, которые укажут на развитие болезни. Выводы были подтверждены после долгих опытов, которые проводились на лабораторных мышах.

Исследователи отмечают, что специфические маркеры начинают прослеживаться в крови за долгие годы до появления опасного заболевания, связанного с опорно-двигательным аппаратом.

Сегодня единственный метод, который позволяет обнаружить недуг на ранней стадии, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Процедура довольно дорогостоящая и технически сложная, пройти ее можно только специально, в общей диспансеризации она не применяется.

Исследователи со всего мира давно пытаются найти способ сделать диагностику заболевания доступной для всех людей, российским ученым это удалось.

Исследователи из Высшей школы экономики и Института биологии развития имени Кольцова РАН предложили использовать в качестве биомаркеров рассматривают изменения химического состава крови и экспрессии генов. Порядка 20 % меток, которые есть в крови больного человека (поздняя стадия заболевания), можно найти в крови здорового человека, которому угрожает болезнь. Эти люди являются группой риска и склонны к развитию паркинсонизма. Это позволяет начать лечение, когда патологический процесс только начался, пишет газета «Известия».

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