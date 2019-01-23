2019-01-23T13:37:45+03:00
Общество

К разработке подзаконных актов к ФЗ «Об ответственном обращении с животными» привлекут экспертов-кинологов

Такое решение было озвучено на рабочей встрече в Госдуме
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир БурматовПредседатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир БурматовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Государственной Думе прошла рабочая встреча Председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова и Президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Итогом встречи стала договоренность о том, что в состав рабочей группы, которая займется разработкой подзаконных нормативно-правовых актов в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», войдут эксперты-кинологи.

Как говорится в сообщении РКФ, Голубев и Бурматов отметили важность конструктивного прямого диалога между законодателями и экспертным сообществом.

Ранее вице-спикер ГД РФ Ольга Тимофеева заявляла, что «этот закон мог бы еще долго лежать на полке, если бы не активная позиция зоозащитников, которые добивались его принятия».

Однако сразу после публикации текста принятого закона ряд содержащихся в нем норм вызвали у экспертов (и юристов, и кинологов) массу вопросов.

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