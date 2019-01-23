2019-01-23T16:24:18+03:00
Умные вещи

Российские инженеры построили беспилотник, способный летать в снег и ветер

Он может преодолеть 300 километров с грузом в 15 килограммов при самых неблагоприятных погодных условиях
Ася РОМАНЧУК
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Российские инженеры создали беспилотник, способный пролететь 300 километров.ФОТО: youtube.com/ADA.aerospaceРоссийские инженеры создали беспилотник, способный пролететь 300 километров.ФОТО: youtube.com/ADA.aerospace
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Российские инженеры представили свою разработку – новый беспилотный летательный аппарат, который может преодолевать до 300 километров пути при максимальной загрузке в 15 килограммов. Беспилотнику не страшны дождь и снег, а еще он может взлетать вертикально в ограниченных условиях, зависать над точкой и маневрировать на низких скоростях.

Используемые сегодня квадрокоптеры лишены этих преимуществ и зачастую их использование зависит от погодных условий. Новинка представляет собой гибрид самолета и вертолета. Наибольшее распространение получили конвертопланы. Они могут подниматься в воздух вертикально, а благодаря подъемной силе крыльев летят по горизонтали.

Технология запатентована и на основании ее построен новый тип конвертоплана — Triada Mk. III, обладающий преимуществами по отношению к уже существующим гибридным схемам. БПЛА может преодолеть в воздухе 300 км с 15 кг груза. При этом сам весит всего 6 кг.

В полете беспилотник может менять режимы, переходя с самолетного на вертолетный и обратно, а максимальная скорость составит 200 километров в час, пишет газета «Известия».

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