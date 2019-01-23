Умер Валерий Никонов - известный советский кинооператор

СЕГОДНЯ 16:43 2019-01-23T16:43:47+03:00

Заслуженный деятель искусств Валерий Никонов скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни

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Союз кинематографистов России сообщил о смерти кинооператора Центральной студии документальных фильмов, заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Никонова. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

“Мы расстаемся с красивым, интеллигентным, талантливым человеком. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Владимировича Никонова”, – говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

Валерий Никонов родился 3 февраля 1942 года. За свою карьеру он снял более 100 полнометражных и короткометражных документальных фильмов. На момент смерти ему было 77 лет.

За операторские работы советский кинематографист был награжден призами отечественных и зарубежных кинофестивалей. Он является обладателем приза Международной ассоциации телевидения «За мастерство в видеопроизводстве», номинирован на премию американского телевидения «ЭММИ». Среди его работ - "Летчики" (1972), "Мир дому твоему" (1975), "Москва строится" (1976), "Основной закон Великой страны" (1978), "О спорт, ты - мир!" (1980), "Живая связь времен" (1981), "Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль в СССР" (1983), "Визит Маргарет Тэтчер в СССР" (1987) и другие.

Прощание состоится в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) 25 января в 12:00 на улице Маршала Тимошенко, дом 25.