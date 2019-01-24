Социальные выплаты в России проиндексируют с 1 февраля

СЕГОДНЯ 01:49 2019-01-24T01:49:31+03:00

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С первого февраля 2019 года в России проведут индексацию всех социальных выплат. При повышении размеров пособий и пенсий власти исходят из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

По данным Росстата, инфляция в 2018 году составила 4,3 процента. На столько и будут увеличены размеры всех федеральных выплат. На индексацию правительство планирует израсходовать более 25 миллиардов рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на материалы Минтруда.

По индексацию попадают выплаты Героям СССР и России, ветеранам, полным кавалерам Ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытания (в том числе ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, тем, кто подвергся радиационному воздействию при испытаниях на Семипалатинском полигоне), а также пособия на погребение.

Как отметил в интервью изданию проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, методику индексации отдельных социальных пособий необходимо пересматривать, поскольку индексация на 4,3 процента не сможет покрыть прогнозируемую инфляцию 2019 года.

Сафонов считает, что увеличение выплат надо привязать к динамике цен на наиболее востребованные товары и услуги, которые потребляют наименее обеспеченные семьи.