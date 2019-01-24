2019-01-24T07:44:21+03:00
В мире

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Данные по потерям уточняются
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Мощные толчки зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Фото: twitter.com/LastQuakeМощные толчки зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Фото: twitter.com/LastQuake
Изменить размер текста:

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Колумбии в пятидесяти километрах от густонаселенного города Букараманга. Мощные толчки зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Очаг землетрясения залегал на глубине 170 километров. ЧП произошло в шесть часов утра по Москве. Данные по разрушениям уточняются, сообщает EMSC.

Напомним, это государство в Южной Америке часто подвергается подземным толчкам. Мощное землетрясение произошло в Колумбии в 1999 году. Тогда разрушению подверглись более тридцати муниципальных образований, больше всего пострадали города Армениа и Перейра. Первый город был практически полностью уничтожен, погибли более 500 человек, около 1700 получили ранения. Вот втором городе погибли 44 человека, ранения получили 650 местных жителей.

В 2013 году на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,0. В 2016 году произошло землетрясение магнитудой 5,9 в самой населенной провинции Антьокия. В мае прошлого года толчки магнитудой 5,5 произошли на территории северо-восточного департамента Сантандер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ким Чен Ын получил еще одно письмо от Трампа
Саакашвили заявил, что безвиз с Европой уничтожит Украину
Названы самые популярные опции у автомобилистов в 2018 году
Наводнения в Индонезии унесли жизни не менее 26 человек
Не менее восьми человек оказались под завалами дома в Нью-Дели
Украина нарастила импорт товаров из России
Эксперты рассказали, сколько мороженого можно съесть без вреда для здоровья
В ГИБДД заявили о готовности ввести обязательную памятку для велосипедистов
В правительстве не планируют замораживать цены на топливо после марта
Трамп пообещал сделать ежегодное обращение к Конгрессу после шатдауна
Украинцы вынуждены согреваться кирпичами из-за высоких тарифов ЖКХ
Российский Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтикой
Погода в Москве на 24 января 2019 года: в столице все еще морозно
В Совфеде обвинили США в организации смены власти в Венесуэле
Помпео не признает права Мадуро на разрыв дипломатических отношений с США
Армения стала первым зарубежным покупателем российских автоматов АК-12