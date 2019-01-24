В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3

СЕГОДНЯ 07:44 2019-01-24T07:44:21+03:00

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Колумбии в пятидесяти километрах от густонаселенного города Букараманга. Мощные толчки зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Очаг землетрясения залегал на глубине 170 километров. ЧП произошло в шесть часов утра по Москве. Данные по разрушениям уточняются, сообщает EMSC.

Напомним, это государство в Южной Америке часто подвергается подземным толчкам. Мощное землетрясение произошло в Колумбии в 1999 году. Тогда разрушению подверглись более тридцати муниципальных образований, больше всего пострадали города Армениа и Перейра. Первый город был практически полностью уничтожен, погибли более 500 человек, около 1700 получили ранения. Вот втором городе погибли 44 человека, ранения получили 650 местных жителей.

В 2013 году на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,0. В 2016 году произошло землетрясение магнитудой 5,9 в самой населенной провинции Антьокия. В мае прошлого года толчки магнитудой 5,5 произошли на территории северо-восточного департамента Сантандер.