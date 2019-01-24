2019-01-24T11:35:12+03:00
Политика

Минск предложил России обсудить налоговый маневр и вопросы энергетики

Данные темы могут быть подняты на первой встрече рабочей группы по интеграции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минск предложил России обсудить налоговый маневр и энергетикуМинск предложил России обсудить налоговый маневр и энергетикуФото: Архив "КП"
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Белорусские парламентарии обратились к своим российским коллегам с предложением обсудить вопросы энергетики и налоговый маневр в рамках первой встречи рабочей группы по интеграции. Об этом сообщил министр экономики республики Дмитрий Крутой. По его словам, первая такая встреча может состояться уже в течение ближайшего месяц.

"Вопросы энергетики, налогового маневра, конечно, для нас сегодня самые важные темы", - подчеркнул глава ведомства.

Крутой также рассказал, что сейчас члены обеих делегаций рабочей группы встречаются на разных площадках как в Москве, так и в Минске, проводят ревизию уже достигнутых договоренностей, передает ТАСС.

Напомним, что 25 декабря 2018 года в Кремле прошла расширенная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сайт kp.ru писал о том, что в ходе именно этих переговоров Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, состоящей из представителей правительства. Ее члены должны будут обсуждать и готовить предложения по углублению интеграции и решению спорных моментов.

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