Чиновникам запретят иметь зарубежные счета и вклады

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-24T12:07:04+03:00

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Российским чиновникам запретят иметь счета и вклады в иностранных банках. Контролем в данной сфере будет заниматься Генеральная прокуратура РФ. 24 января Госдума наделила ведомство полномочиями по проверке зарубежных счетов и вкладов у российских госслужащих.

Законопроект был внесен президентом и принят в окончательном третьем чтении. Данный шаг стал очередным в совершенствовании антикоррупционного законодательства.

- Этот законопроект усилит эффективный контроль за соблюдением чиновниками закона, который запрещает им иметь счета, вклады или хранить ценности в банках за пределами нашей страны, — цитирует ФАН слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

В законе теперь прописан четкий механизм, который выстроит взаимоотношения между Центробанком и Генпрокуратурой. Надзорное ведомство сможет запрашивать сведения у зарубежных финансовых структур о наличии у российских чиновников вкладов в местных банках.

До настоящего времени Центробанк мог получить от иностранных коллег финансовую информацию (в том числе содержащую банковскую тайну), но не имел права выдавать ее третьим лицам.