Боевые корабли ВМФ будут сопровождать «черных беретов»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-24T12:27:04+03:00

Подразделения морской пехоты получат автоматы и пулеметы и будут защищать судно от террористов и диверсантов

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Боевые корабли ВМФ теперь будут сопровождать подразделения морской пехоты и охранять корабли в портах. «Черные береты» будут отправляться в каждый поход и охранять корабль от террористов, диверсантов и других подозрительных личностей. В зависимости от типа судна будет определено количество сопровождающих, например, на фрегате будет дежурить 20 «черных беретов». Чтобы безопасность была на уровне, морпехи получат автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и гранатометы.

В Главкомате ВМФ рассказали, что группы антитеррора будут размещаться на кораблях, несущих боевую службу и осуществляющих военно-морское присутствие в дальних океанических и морских зонах. Курсы по подготовке таких специалистов будут организованы в Санкт-Петербурге на базе Учебного центра морской пехоты.

На флоте морпехов уже в шутку прозвали «абордажными командами». Для них уже разработана специальная программа подготовки, которая включает в себя, в том числе, умение оперативно высаживаться на суда при проведении антипиратских операций.

«Черные береты» будут уметь вести бой из всех оружий в условиях внутренних помещений кораблей и знать юридические тонкости морского законодательства разных стран, чтобы избежать эксцессов.

Эксперты связывают такое решение с обострением международной обстановки, пишет газета «Известия».