Швеция поддержала призыв ЕС к выборам в Венесуэле

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-24T14:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём выразила поддержку заявлению Европейского Союза по поводу нестабильной ситуации в Венесуэле, где проходят манифестации, а лидер оппозиции и председатель национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом.

«Швеция поддерживает призыв ЕС к свободным и заслуживающим доверия выборам. Право людей… свободно выбирать своих лидеров должно уважаться. Любое насилие и чрезмерное применение силы недопустимы. Демократия должна быть восстановлена", - написала Валльстрём у себя в микроблоге Twitter.

Ранее в официальном заявлении Европейский Союз призвал Венесуэлу "к немедленному политическому процессу, ведущему к свободным и заслуживающим доверия выборам, в соответствии с конституционным порядком <…> ЕС полностью поддерживает национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать".

В заявлении обращения говорится о том, что "гражданские права, свобода и безопасность для всех членов национального собрания, включая его председателя Хуана Гуаидо, должны соблюдаться и полностью уважаться".

Также ЕС пока не готов присоединиться к решению Соединённых Штатов и Организации американских государств признать Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы. Причиной тому стал закон Евросоюза, по которому новых глав иностранных государств должна по суверенно признавать каждая из 28 стран-членов союза.

В то же время председатель Европейского Совета Дональд Туск выразил надежду, что Европа поддержит "демократические силы в Венесуэле".

"В отличие от Мадуро, Национальная ассамблея Венесуэлы и Хуан Гуайдо обладают демократическим мандатом от граждан страны", - написал Туск в Twitter аккаунте.

Напомним, что в среду, 23 января, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо на фоне многотысячных протестов объявил себя временным президентом. Помимо США, статус оппозиционного лидера в качестве временного главы государства признали Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

МИД России решительно осудило попытки по приведения к присяге Хуана Гуайдо. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сделала заявление о том, что события в Венесуэле демонстрируют, "как Запад относится к международному праву".