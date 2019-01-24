Захарова назвала события в Венесуэле примером вмешательства Запада в дела других государств

СЕГОДНЯ 03:47 2019-01-24T03:47:15+03:00

Пресс-секретарь МИД РФ отметила, что в Боливарианскоцй республике "меняют власть в ручном режиме"

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События в Венесуэле стали примером того, как Запад вмешивается во внутренние дела других государств для смены там власти. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", - написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государства.

Президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэльская оппозиция при помощи США пытается совершить государственный переворот в стране. На фоне политического противостояния в стране проходят антиправительственные митинги. Они сопровождаются столкновениями манифестантов с подразделениями полиции и Национальной гвардии, в которых погибли шесть человек, десятки получили ранения.

За развитием событий в Венесуэле следит собственный корреспондент "Комсомолки" в Каракасе.