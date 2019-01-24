2019-01-24T03:47:15+03:00
Политика

Захарова назвала события в Венесуэле примером вмешательства Запада в дела других государств

Пресс-секретарь МИД РФ отметила, что в Боливарианскоцй республике "меняют власть в ручном режиме"
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИДДиректор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД
Изменить размер текста:

События в Венесуэле стали примером того, как Запад вмешивается во внутренние дела других государств для смены там власти. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", - написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государства.

Президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэльская оппозиция при помощи США пытается совершить государственный переворот в стране. На фоне политического противостояния в стране проходят антиправительственные митинги. Они сопровождаются столкновениями манифестантов с подразделениями полиции и Национальной гвардии, в которых погибли шесть человек, десятки получили ранения.

За развитием событий в Венесуэле следит собственный корреспондент "Комсомолки" в Каракасе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительство решило пока не обсуждать изменение энерготарифов для населения
Нападающий “Севильи” посвятил гол в ворота “Барселовны” пропавшему Сале
Владимир Джабаров: Попытки госпереворота стали "модным решением проблем"
Из-за морозов над Москвой появились три солнца
Социальные выплаты в России проиндексируют с 1 февраля
Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран"
Климов: РФ признала президентом Венесуэлы Мадуро и не станет менять свою позицию
Мадуро обвинил США в попытке госпереворота в Венесуэле
Чемпионка мира по боксу вызвала на ринг Шнурова за скандальный стих про Волочкову
В Риме арестовали необычную домохозяйку - наркоторговца
В США арестовали медбрата клиники по делу пациентки, забеременевшей в коме
Глава оппозиции Венесуэлы принял на себя полномочия президента
Путин рассказал, что на встрече с Эрдоганом обсудил дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба
В Южной Корее выдали ордер на арест бывшего члена Верховного суда
В Белом доме не знают, одобрит ли Дональд Трамп завершение шатдауна по схеме сената
Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море
Самый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube
В Ивановской области более 2 тысяч человек остались без тепла