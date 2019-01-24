2019-01-24T13:22:08+03:00
Политика

МИД РФ решительно осудил попытки создания "двоевластия" в Венесуэле

В ведомстве указали на то, что США и Европа просто толкают Боливарианскую Республику "в пропасть кровавой междоусобицы"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Венесуэльская оппозиция при помощи США пытается совершить государственный переворотВенесуэльская оппозиция при помощи США пытается совершить государственный переворотФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел России решительно осудило попытки экстремистски настроенных противников законного правительства Венесуэлы сместить Николаса Мадуро с должности президента республики. Также критике подверглись их действия по приведению к присяге оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя врио главы государства.

"Подобное намеренное и, очевидно, хорошо продуманное создание в Венесуэле "двоевластия", формирование альтернативного центра принятия решений – это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности. <...> Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Мадуро разорвал дипломатические отношения c США.

Дипломаты также раскритиковали США и ряд западных стран за то, что они допускают возможность вооруженного вмешательства в ситуацию извне. В ведомстве уверены, что подобные авантюры чреваты катастрофическими последствиями, а потому венесуэльские политики не должны становиться "пешками в чужой игре".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с аналогичной позицией выступил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Напомним, что ранее американцы открыто заявили о непризнании Мадуро в качестве президента Венесуэлы и выразили поддержку оппозиции, затевающей госпереворот. Тогда глава республики поручил разорвать дипломатические отношения с США. В Вашингтоне от ответных шагов воздержались, но пообещали жестко реагировать на посягательства на своих дипломатов.

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