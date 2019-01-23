2019-01-23T22:17:46+03:00
В мире

Глава оппозиции Венесуэлы принял на себя полномочия президента

Хуан Гуаидо принес клятву перед тысячами своих сторонников
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан ГуаидоГлава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан ГуаидоФото: REUTERS
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Хуан Гуаидо, глава оппозиционного парламента Венесуэлы, объявил себя президентом страны.

- Клянусь взять на себя полномочия исполнительной власти страны как президент Венесуэлы, - сказал Гуаидо.

Глава оппозиции принес клятву перед тысячами своих сторонников, которые собрались в одном из районов Каракаса.

К слову, президент США Дональд Трамп практически сразу признал лидера оппозиции Венесуэлы переходным президентом страны, сообщает РИА Новости.

- В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным", - комментирует Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Венесуэльская оппозиция при помощи США пытается совершить государственный переворот в стране. "КП" разбирается в том, что сейчас происходит в самой горячей точке Латинской Америки.

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