Демограф Владимир Тимаков: вымирать будем до 2030 года, потом начнется рост рождаемости

СЕГОДНЯ 16:34 2019-01-24T16:34:50+03:00

По подсчетам экспертов, чтобы вылезти из демографической ямы, в среднестатистической российской семье должно быть три ребенка

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За прошлый год численность населения России, по данным Росстата, сократилась почти на 87 тысяч человек. Если на 1 января 2018 года в России проживало 146 миллионов 880 тысяч человек, то на 1 января 2019-го - 146 миллионов 793 тысячи человек. Это первое сокращение населения России за 10 лет. В 2009 году нас, россиян, стало на 100 тысяч меньше, но потом каждый год численность населения росла. Нынешний демографический провал, считают эксперты, затянется надолго.

Весь прошлый год в России наблюдалась рекордная за последние 10 лет естественная убыль населения (разница между числом родившихся и умерших). Долгое время спасали мигранты. Но в последнее время их приток перестал покрывать сокращение числа наших граждан. В Россию стали меньше приезжать из Украины (когда военные действия там пошли на спад) и из Узбекистана (там стала расти экономика). А эти страны – наши самые крупные доноры в плане мигрантов.

По оценкам экспертов, как минимум ближайшие 10 лет население России продолжит сокращаться. По самым оптимистичным сценариям мы потеряем 5 миллионов человек.

- Самый глубокий демографический провал придется на 2026-й год. Сейчас начали рожать женщины, появившиеся на свет в 90-е годы. Это самое малочисленное поколение в новейшей истории, значит, и детей они смогут родить мало. Россиянки в среднем начинают рожать в 26-27 лет. И поскольку самая низкая рождаемость была в 1999-м году, то примерно году в 2026-м ожидается, что мы достигнем глубины демографического провала. Несколько лет мы продержимся на этой отметке. А потом наше население постепенно начнет расти. Рожать начнут «дети маткапитала», - считает демограф Владимир Тимаков.

По подсчетам экспертов, чтобы вылезти из демографической ямы, нужно, чтобы в России стала нормой трехдетная семья. И вот здесь, по мнению Владимира Тимакова, объявленных правительством мер по улучшению демографии явно недостаточно.

- Реальные расходы семьи на рождение и воспитание ребенка до 18 лет – это минимум 4 миллиона рублей. Материнский капитал существенно меньше этой суммы, и к тому же выдается только на второго ребенка. Поэтому появление каждого последующего ребенка – это очень серьезный материальный проигрыш для любой семьи. Поэтому на третьего ребенка должен даваться отдельный маткапитал, увеличенного размера. Тогда ситуация сдвинется, - считает Тимаков.