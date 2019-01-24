2019-01-24T17:06:12+03:00
Политика

В ПАСЕ хотели помешать выступлению депутата, поддержавшего воссоединение России и Крыма

В ходе своего выступления депутат из Сербии также поставил под вопрос легитимность Европейского парламента
Елена Гильманова
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыФото: REUTERS
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На заседании Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 24 января, где обсуждался инцидент в Керченском проливе, депутаты попытались помешать выступлению представителю Сербии, который, выступая на русском языке, выразил поддержку Российской Федерации в вопросе принадлежности Крыма.

В ходе дискуссий сербский депутат Александр Шешель заявил, что решение о воссоединении Крыма с Россией «было принято на демократическом референдуме, так как явка на референдум составила 83 процента и народ Крыма голосовал свободно».

«Соответственно, с 2014 года Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации <…> Референдум в Крыму был праздником демократии, о чем Европа может только мечтать», - сказал парламентарий в рамках своего доклада.

После этих слов, начали раздаваться неодобрительные возгласы некоторых участников заседания. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье обратилась к депутатам, заметив, что Шешель «имеет право высказаться».

«Уважайте порядок в этом зале, у него есть право высказаться», - заявила она.

Продолжая свою речь, сербский парламентарий провел аналогию референдума в Крыму с выборами в Европейский парламент, указав на серьёзную разницу явки и поставил под вопрос легитимность парламента ЕС.

«На выборы в Европарламент явка составила 40 процентов, что в два раза меньше, чем в Крыму, и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обладает наибольшей легитимностью в Европе...», - отметил Шешель.

«Крым и Севастополь являются частью Российской Федерации, и это должно быть принято всеми» - заключил представитель Сербии.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после проведенного референдума в марте 2014 года.18 октября прошлого года Путин также обратил внимание на то, что принятие регион в состав Российской Федерации имело демократический характер.

«Крым это наше… Наше почему? Не потому, что мы пришли и что-то схапали — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" - Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется? С помощью референдумов, выборов и так далее».

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