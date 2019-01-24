2019-01-24T21:50:08+03:00
Происшествия

В подмосковной Балашихе произошел пожар в многоэтажке

Между тем изначально предполагалось, что речь идет о взрыве газа [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В подмосковной Балашихе произошел пожар в многоэтажкеВ подмосковной Балашихе произошел пожар в многоэтажкеФото: кадр с видео
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В четверг, 24 января, появилась информация о взрыве в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. Известно, что сам дом, расположенный на Кольцевой улице в микрорайоне Янтарный, негазифицирован, однако изначально предполагалось, что там взорвался баллон с газом.

Между тем в МЧС России, информацию о взрыве не подтвердили. Как заявили в спасательном ведомстве, на 15-ом этаже произошло возгорание. При этом стекла не выбило, а они лопнули от температуры.

Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе.

Как уточняется на сайте подмосковного главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 20:37 мск, а в 21:30 мск открытое горение уже удалось ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал.

Между тем очевидцы поделились с «Комсомольской правдой» кадрами, сделанными на месте происшествия. На них видны осколки стекла и куски рам на асфальте.

Осколки стекла и куски рам на асфальте Фото: очевидцев.

Осколки стекла и куски рам на асфальтеФото: очевидцев.

Фото: очевидцев.

Причем один из осколков, судя по всему, пробил лобовое стекло одной из припаркованных около дома на Кольцевой улице машин.

Один из осколков пробил лобовое стекло одной из припаркованных около дома на Кольцевой улице машин Фото: очевидцев.

Один из осколков пробил лобовое стекло одной из припаркованных около дома на Кольцевой улице машинФото: очевидцев.

Фото: очевидцев.

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