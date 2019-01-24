Гибель рабочего после взрыва в Подмосковье попала на видео: мужчина сгорел заживо в квартире на 15 этаже

24 Янв. 23:51 2019-01-24T23:51:59+03:00

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В соцсетях появилось несколько видео с места трагедии в подмосковной Балашихе.

Напомним, с 16-этажном доме на улице Кольцевая около 20:30 в четверг прогремели два взрыва. Из окон на 15 этаже вырвалось пламя. Вызвали пожарных. Дом не газифицирован, поэтому местные жители сразу предположили, что взорваться могли газовые баллоны, которые используют при натяжке потолков - полотно ПВХ растягивают с помощью высоких температур. На текущий момент Следственный комитет подтвердил, что причиной пожара стали именно баллоны. Погибли двое мужчин - мастера, которые работали в квартире.

Елена Царькова сняла пожар из окон дома, стоящего по соседству. Женщина говорит, что не сразу поняла, что в проеме окна горящей квартиры стоит один из несчастных рабочих.

- Это было еще до приезда пожарных - первые машины приехали минут через десять после начала пожара, - рассказала «КП» жительница Балашихи Елена Царькова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688066" frameborder="0"></iframe> Взрыве в многоэтажной новостройке на окраине Балашихи.

На записи видно, что в комнате уже вовсю полыхает огонь, который отрезал путь к двери. Мужчина стоит на подоконнике, держась руками. Через несколько секунд огонь добрался до него. Страшный крик слышали многие…

Все очевидцы говорят, что было два хлопка. Второй - примерно через минуту после первого. В следствии полагают, что во время первого взрыва скорее всего сразу погиб один из рабочих. Начался пожар. Второй мастер так и не смог выбраться из огня. После второго взрыва загорелась и стоявшая в квартире мебель.

Следственный комитет выясняет личности погибших рабочих.

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На месте пожара в микрорайоне Янтарный на окраине Балашихи работают следователи и криминалисты Следственного комитета. (подробности)